Hocus Pocus 2 potrebbe battere un record di visualizzazioni invidiabile

A un mese dall’uscita su Disney+ arrivano i dati di Nielsen a certificare quello che già era stato annunciato dalla stessa Disney, e cioè che Hocus Pocus 2 è un enorme successo sulla piattaforma streaming.

Il sequel del film uscito trent’anni fa ha battuto il record per il numero di minuti guardati da un film in streaming nel suo weekend di debutto da quando Nielsen ha iniziato a tenere traccia della piattaforma. Parliamo di 2.73 miliardi di minuti, che per una pellicola di 103 minuti equivalgono a 26 milioni di visualizzazioni in tre giorni (ovviamente visualizzazioni complete dall’inizio alla fine, il numero è probabilmente superiore se si pensa a chi ha visto solo una parte).

Il record precedente era detenuto da Encanto, che l’anno scorso registrò 2.2 miliardi di minuti visualizzati nei primi tre giorni.

A questo punto sorge spontanea la domanda: quante visualizzazioni riuscirà a fare Hocus Pocus 2 in un mese? Il film è uscito a fine settembre, e ha avuto davanti a sé tutto il mese di ottobre per essere visto e rivisto in attesa di Halloween, la festività perfetta per questo film.

L’attuale record “ufficiale” per un film in streaming è quello di Red Notice, attualmente il film originale più visto di sempre su Netflix nei primi 28 giorni, con 364 milioni di ore – ovvero 21 miliardi di minuti. L’impressione è che Hocus Pocus 2 possa battere questo record, e gli indizi sono molti. Intanto, è una pellicola carica di nostalgia per il target degli adulti, ma è anche orientata verso gli adolescenti grazie al giovane cast di comprimari. È un film di Halloween, ma è per tutta la famiglia, e quindi potrebbe essere stata la scelta adatta nell’ultimo mese per chi cercava un titolo “a tema” da vedere in compagnia dei figli. Inoltre non sembra aver risentito delle recensioni non particolarmente positive, perché è stato preso quello che è, ovvero un sequel direct-to-streaming di un classico cult esploso soprattutto in home video.

Tra qualche settimana Nielsen offrirà i dati, ma l’impressione è che le tre sorelle Sanderson possano davvero farcela…

Fonte: Deadline