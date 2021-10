Vinessa Shaw, interprete della piccola Allison in, ha ammesso di non sapere ancora nulla del sequel in sviluppo.

“Vorrei tanto saperne di più, ma non mi hanno detto nulla” ha commentato l’attrice. “Magari è troppo presto o sarà qualcosa di completamente diverso dal primo film, ma purtroppo non so nulla”

Visto che i set sono in costruzione, le riprese sono in realtà vicine a partire.

Anne Fletcher si occuperà della regia, mentre allr produzione tornerà il regista del primo film Adam Shankman, attualmente impegnato con il sequel di Come d’incanto.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi torneranno di nuovo nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson, le perfide streghe protagoniste nella commedia-fantastica del 1993 diretta da Kenny Ortega per la Disney.

Nella pellicola originale tre eccentriche streghe, Winifred, Sarah e Mary Sanderson, della Salem del 1700 vengono rievocate per errore. Le tre lanciano un incantesimo sulla cittadina per riottenere la loro giovinezza, ma devono vedersela con tre ragazzini e un gatto parlante. Costato, al tempo, 28 milioni di dollari, ne ha poi incassati 44. Accolto, all’epoca, in maniera molto tiepida dalla critica (come testimoniato da Rottentomatoes), il film è poi diventato un cult.

Il sequel di Hocus Pocus uscirà in tempo per Halloween 2022 su Disney+, dove attualmente è disponibile il film originale.