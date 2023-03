Hocus Pocus 3: Bette Midler non ha idea se il film si farà

Nonostante gli ottimi risultati dopo il debutto su Disney+, non è chiaro se Hocus Pocus 2 avrà un altro seguito.

In una recente intervista con E! News, Bette Midler ha risposto a una domanda su un possibile terzo film del franchise. La risposta è stata particolarmente incerta:

Non ne sono sicura, tutto è così bizzarro. Non lo so, forse, chissà!