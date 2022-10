Hocus Pocus: in origine la prima battuta pronunciata da Doug Jones nel film era ben diversa

Mentre su Disney+ è ora disponibile il sequel (LEGGI LA RECENSIONE), Doug Jones ha raccontato un’aneddoto sulla lavorazione del primo Hocus Pocus, in cui interpreta Billy Butcherson.

Nel film, questo personaggio è l’ex fidanzato di Winifred Sanderson (Bette Midler), che, dopo averlo avvelenato e seppellito, insieme alle sue sorelle lo resuscita come zombie affinché le aiuti a recuperare il loro libro di incantesimi. La bocca di Billy rimane però cucita, e così lui non parla, se non alla fine del film, quando riesce ad aprirsela. In un’intervista con Collider, Jones ha rivelato che in origine le parole che pronunciava erano ben diverse da quanto poi sentiamo nella versione finale e di essere stato lui stesso a proporre di cambiarle. Ecco quanto dichiarato:

Quando feci il provino per il film, nel copione originale c’era una sola parola. Avrei dovuto guardare Bette Midler, che fluttuava nel cielo, con Max in un braccio, afferrare il suo coltello e aprirmi la bocca. Doveva sembrare molto minaccioso perché Winifred urlava: “Uccidetelo! Prendetelo!” E invece di porre fine alla vita del piccolo Max, urlo a Bette Midler. Il copione originale voleva che le urlassi solo “P*ttana!”, il che era divertente. Ma allo stesso tempo pensavo: “Questo è un film Disney per bambini. Voglio davvero far capire ai bambini che sono dalla loro parte e non da quella delle streghe. Non sarebbe più divertente, e più adatto alle famiglie, se avessi liberato le emozioni che si sono formate dopo 300 anni che si erano sedimentate in me“. Così ho proposto l’idea al nostro regista, Kenny Ortega, e lui ha detto: “Mi piace!“.

Ed è per questo che ho ideato io quella battuta ed è rimasta nel film. Billy dice: “Sgualdrina! Donnaccia!“. E poi guardo il piccolo Max e dico: “Erano secoli che sognavo di dirglielo“, e lui risponde: “Dì quello che vuoi, ma non respirarmi addosso“, perché il mio alito doveva essere orribile. Questo ha creato un momento nel film che credo sia stato molto più divertente. Si può fare così nelle commedie. Si possono fare delle prove finché non si trova il divertimento e quello che fa presa. Hocus Pocus era pieno di queste cose. Le riscritture della sceneggiatura sono avvenute a ritmo serrato, ma tutte per migliorare il film.