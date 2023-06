In attesa di sapere di più riguardo il terzo capitolo di Hocus Pocus, arriva una curiosità riguardo il casting dell’opera originale diventata in seguito un cult.

Non tutti sanno infatti che era stato proposto a Rosie O’Donnell di interpretare una delle sorelle Sanderson, in particolare Mary, ruolo poi andato a Kathy Najimy.

La stessa O’Donnell lo ha rivelato in una recente intervista all’Hollywood Reporter, confermando di aver rifiutato la parte per un motivo ben preciso:

Sì, perché non volevo interpretare la strega grassa e cattiva che mangia e uccide i bambini. Anche se c’erano Bette Midler, che era la mia preferita, e Sarah Jessica Parker. Non potevo farlo. Non potevo fare qualcosa in cui sarei stata cattiva con i bambini e con battuta sulla taglia. Sentivo di dover dire di no per questo motivo.