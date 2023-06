LEGO ha presentato ufficialmente un nuovo set dedicato a una nota proprietà intellettuale filmica, nello specifico Hocus Pocus, il celebre film Disney del 1993 diretto da Kenny Ortega interpretato da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Il set, composto da 2316 pezzi, sarà disponibile dal 4 luglio di quest’anno a un prezzo di 229,99€ ed è dedicato alla location più celebre di Hocus Pocus (che l’anno scorso ha avuto un sequel arrivato direttamente in streaming su Disney Plus): il cottage delle sorelle Sanderson.

A seguire trovate tutti i dettagli e qualche foto.

Disney Hocus Pocus: il cottage LEGO delle sorelle Sanderson

Cattura la gioia ammaliante di un film classico con il set da collezione Disney Hocus Pocus: il cottage delle sorelle Sanderson LEGO® Ideas (21341). Il cottage può essere aperto in più modi per visualizzare facilmente i dettagli degli interni, tra cui il negozio di souvenir del museo, il calderone con un mattoncino luminoso LEGO per illuminare le fiamme sottostanti, il libro degli Incantesimi e la camera da letto delle streghe infestata dai pipistrelli. Stacca la stanza laterale dove Dani Dennison è stata catturata dalle streghe e gira la ruota ad acqua all’esterno per far sbuffare del “fumo” rosa dal camino.

Divertimento nostalgico

Fantastica idea regalo di Halloween per i fan della commedia fantasy, il set comprende 6 minifigure LEGO, più una figura di Thackery Binx (con le sembianze di un gatto). I personaggi sono dotati di numerosi elementi accessori per dare vita alle scene di Hocus Pocus Disney, tra cui un incantesimo con fulmine verde, il secchio della zucca di Halloween di Dani e la scopa, il mocio e l’aspirapolvere su cui volano le streghe nel film. Il cancello/cimitero può essere utilizzato come espositore per tutti i personaggi inclusi.

Set da costruzione Disney Hocus Pocus LEGO® Ideas (21341): rivivi le esilaranti scene del classico film di Halloween Disney Hocus Pocus con questo dettagliato modello costruibile del Cottage delle sorelle Sanderson

6 minifigure LEGO®: Winifred Sanderson, Sarah Sanderson, Mary Sanderson, Max Dennison, Dani Dennison e Allison Watts, più una figura di Thackery Binx (con le sembianze di un gatto) e accessori

Funzioni divertenti: gira la ruota dell’acqua per far sbuffare il “fumo” rosa dal camino, attiva il mattoncino luminoso LEGO® per accendere il fuoco sotto il calderone, apri il libro degli incantesimi delle streghe e altro ancora

Dettagli autentici: apri il tetto per vedere la camera da letto delle streghe con un letto a tre piazze, gabbie appese ed elementi di pipistrelli e ragnatele. Stacca la stanza laterale dove Dani è stata catturata dalle streghe

Idea regalo per adulti: regala questo set da costruzione LEGO® Ideas di 2.316 pezzi a te stesso o donalo come sorpresa per il compleanno o Halloween a un fan di Disney Hocus Pocus o a un amante delle commedie fantasy

Costruisci, esponi e gioca: il cottage misura 27 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 24 cm di profondità. Il cancello/cimitero può essere utilizzato come espositore per tutti i personaggi inclusi

Guida passo passo: il set include istruzioni illustrate e un libretto con informazioni divertenti sul film Disney Hocus Pocus e interviste con il creatore del set e i designer LEGO®

La scelta dei fan LEGO®: questo modello da display costruibile per adulti è solo uno di tanti set LEGO® Ideas, ciascuno dei quali è stato creato da un fan-designer, votato dai fan LEGO e prodotto dal LEGO Group

Qualità premium: i mattoncini LEGO® soddisfano rigorosi standard di qualità di settore per garantire un montaggio semplice e sicuro

Garanzia di sicurezza: i componenti LEGO® vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento e torsione e vengono analizzati accuratamente per verificare che soddisfino esigenti standard di sicurezza globali

Hocus Pocus LEGO

FONTE: LEGO

