L’Hollywood Foreign Press Association chiude ufficialmente i battenti: l’associazione ha infatti venduto tutti gli asset, i diritti e le proprietà a Dick Clark Productions ed Eldridge, e come conseguenza cesserà le attività trasferendo le proprie risorse finanziarie alla Golde Globe Foundation, una nonprofit che continuerà le attività filantropiche dell’associazione.

I Golden Globe Awards verranno quindi, d’ora in poi, organizzati e prodotti da Dick Clark Productions (che già si occupavano della produzione in passato), che sfrutterà al massimo il marchio in termini commerciali. L’81 esima edizione dei Golden Globe Awards si terrà il 7 gennaio 2024: sono in corso trattative per trovare un network o uno streamer globale che trasmetta la cerimonia.

Dick Clark Productions, lo ricordiamo, da gennaio 2023 è di proprietà di una joint venture tra Eldridge e Penske Media, che possiede anche le testate d’intrattenimento Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, Tvline e Indiewire, che guadagnano milioni di dollari durante la stagione dei premi grazie alle attività promozionali “For Your Consideration”. Con questa acquisizione, quindi, i conflitti d’interesse rischiano di aumentare notevolmente minando ulteriormente la credibilità del premio.

Si tratta della conclusione di un processo di trasformazione iniziato nel 2021, dopo che la Hollywood Foreign Press Association è finita nell’occhio del ciclone a causa di un’indagine del Los Angeles Times che ne contestava la condotta poco etica ed economicamente discutibile e la mancanza di diversità nella composizione dei suoi membri. La cerimonia del 2022 è stata cancellata, mentre quella del 2023 è tornata in onda sulla NBC solo dopo che l’associazione è diventata for profit ed è stata ceduta a Eldridge Industries. Solo 6.3 milioni di spettatori hanno visto la cerimonia: il minimo storico.

Non è chiaro come sarà composta la “nuova” versione della giuria dei Golden Globes: nei comunicati, si afferma che la struttura non sarà diversa da quella del 2023, che tuttavia ha destato non poche polemiche, perché composta dai giurati storici dell’Hollywood Foreign Press (un centinaio di membri della stampa estera di stanza a Hollywood, che ricevono un salario di circa 75 mila dollari l’anno per la loro partecipazione alle attività dei Globes) e da un nuovo gruppo più diversificato di giornalisti (circa 200, che tuttavia non ricevono alcun compenso). Quello che è noto è che se un membro esistente dell’HFPA decidesse di non unirsi alla nuova incarnazione dei Globes, potrà farlo lasciando il gruppo e ricevendo 225 mila dollari di buonuscita.

Fonte: LA Times

