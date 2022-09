Horizon: Jeff Fahey entra nel cast del nuovo western di Kevin Costner

Deadline riporta che Jeff Fahey si è unito al cast di Horizon, il nuovo western diretto da Kevin Costner la cui produzione è iniziata il mese scorso nello Utah. L’attore si unirà dunque a Isabelle Furhman, Jamie Campbell Bower, Luke Wilson, Jena Malone, Alejandro Edda, Tatanka Means, Michael Rooker, Sienna Miller, Sam Worthington e Thomas Haden Church.

Fahey ha esordito al cinema in Silverado di Lawrence Kasdan nel 1985, per poi apparire anche in Cacciatore bianco, cuore nero di Clint Eastwood e Il tagliaerbe di Brett Leonard. Più recentemente, lo abbiamo visto in Machete e in Alita: Angelo della battaglia (LEGGI LA RECENSIONE).

Costner dirigerà la pellicola (la prima di una trilogia, se dovesse andare bene), che ha scritto con Jon Baird, e la produrrà con la sua Territory Pictures: l’ha finanziata con le sue tasche, mentre la New Line Cinema (una divisione Warner Bros. Discovery) si occuperà della distribuzione. L’attore tornerà quindi alla regia di un film a quasi vent’anni dal successo di Terra di confine – Open Range (2003) che, costato 22 milioni, ne incassò quasi 70 in tutto il mondo.

Ambientato ai tempi dell’espansione verso Ovest, Horizon spazia nel corso di 15 anni durante la Guerra Civile americana. La storia è incentrata su un gruppo di coloni che si fanno strada attraverso l’America e i pericoli che li attendono durante la ricerca di una vita più prospera.

Cosa ne pensate di Jeff Fahey in Horizon? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline