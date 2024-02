Vi abbiamo spiegato qualche settimana fa che le nubi paiono già addensarsi intorno ad Horizon: An American Saga, l’ambizioso western di e con Kevin Costner che racconterà, in quattro parti, 15 anni di storia americana prima e dopo la Guerra Civile.

In questo articolo avevamo riportato le indiscrezioni riguardanti il fatto che se, da una parte, i primi due capitoli sono già stati girati in vista della release di questa estate, per il terzo e il quarto ci sarebbe qualche intoppo a livello di budget.

La questione è stata affrontata dal diretto interessato, Kevin Costner, a margine dell’evento stampa in cui è stato presentato il nuovo trailer di Horizon: An American Saga – Capitolo 1.

Ai giornalisti presenti, l’attore e regista ha spiegato che:

Sono davvero sorpreso da ciò che siamo riusciti a fare. Ho girato Balla coi lupi in 106 giorni, Horizon l’ho girato in 52. Ho imparato molto e sono riuscito a usare ogni trucco del mestiere per cercare di portare questo film a termine e portarlo al pubblico. E ce ne sono quattro in programma. Non è di certo la cosa più intelligente da fare, ma conto sulle persone. Conto sul fatto che il film parli più forte di tutto quello che posso dire io stesso. E quindi con questo in mente, mi sono semplicemente lanciato ad ovest, sono partito e sono andato a girare questo film nello Utah.

La professione più antica è quella del raccontare storie intorno al fuoco. Tutti vogliamo sentire una buona storia e non vogliamo che qualcuno sprechi il nostro tempo. Io mi sono preso il mio tempo e spero sul serio di non sprecare il vostro.

Mi piacerebbe davvero fare questi quattro viaggi insieme a voi, ma spero che possiate capire già bene questo primo capitolo. Il secondo è già girato. Ed io sono là fuori, di nuovo diretto ad ovest, spingendo una roccia in salita cercando di fare il terzo film. So che sono diventato un po’ una specie di barzelletta, o forse è divertente anche solo guardarmi, perché la gente potrebbe pensare “Wow, chissà quando smetterà mai di scavare”. Non so che dirvi.