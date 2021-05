Il nuovo film di Zack Snyder,, dovrà attendere ancora un po’ prima di entrare in produzione. Precedentemente intitolata The Last Photograph, la pellicola seguirà la storia di due uomini che ispirati da una fotografia decidono di viaggiare verso l’America del Sud.

Come raccontato in una recente intervista dal regista, le riprese dovranno attendere:

Oh, già… al momento stiamo aspettando ancora un po’ perché la speranza è di girare quel film proprio in America del Sud. Visto che il Covid è molto presente al momento in quella parte del mondo, stiamo aspettando che la situazione migliori prima di metterci al lavoro. Al momento sto lavorando anche a un altro progetto e magari passerà in primo piano, è piuttosto folle.

Tra i progetti in cantiere non prioritari di Snyder c’è un adattamento di The Fountainhead, tratto dal romanzo di Ayn Rand tradotto in Italia come La fonte meravigliosa.

A marzo 2021 il regista aveva spiegato i motivi dietro le decisione di accantonarlo ed è tornato a parlarne durante il podcast Life is Short with Justin Long:

È un libro così carico di politica che abbiamo bisogno di un governo più liberale per realizzare “La fonte meravigliosa” in modo tale che nessuno vada fuori di testa.

Vi terremo aggiornati su tutti i nuovi progetti del regista.