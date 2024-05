Uscita nel 2007, Hot Rod – Uno svitato in moto è una commedia realizzata dal gruppo The Lonely Island (Akiva Schaffer alla regia, Andy Samberg e Jorma Taccone come protagonisti). Iniziale flop al botteghino, la pellicola è stata riscoperta in home video. In una recente intervista con CB, Taccone, interprete di Kevin, ha vagliato la possibilità di realizzare un sequel, escludendola per il momento.

Ecco perché:

Non penso [che realizzeremo Hot Rod 2]. Non l’abbiamo fatto, ma di certo i fan ce l’hanno sempre fatto notare. Per quanto ci riguarda, credo che abbiamo trattato molti dei nostri lavori al Saturday Night Live come se facessimo qualcosa che piace alla gente, e poi cerchiamo sempre di superarci o di fare qualcosa di diverso, quindi credo che… E ci sono delle eccezioni. Ovviamente Dick in a Box, di cui abbiamo fatto dei sequel. Abbiamo fatto dei sequel di Laser Cats, ma si cerca sempre di fare qualcosa di diverso. Quindi penso che con il cinema, soprattutto per il tempo e l’energia che ci vogliono per fare quei film… E stiamo invecchiando. Non so se volete vedere un Kevin quarantenne.

Nel cast di Hot Rod troviamo anche Bill Hader, Isla Fisher, Will Arnett, Ian McShane. Ecco la sinossi ufficiale:

Rod Kimble, uno stuntman di scarsa fama, affronta la sfida più ardua della propria carriera: un salto in moto sostanzialmente impossibile potrebbe fargli ottenere i soldi necessari per una delicata operazione per suo padre.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Hot Rod 2? Lasciate un commento!

