Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso arriverà a gennaio 2022 su Prime Video

Lo scorso agosto vi abbiamo comunicato che dopo aver spostato di qualche settimana l’uscita di Venom: la furia di Carnage , la Sony aveva preso una decisione molto più drastica per la distribuzione di

La Sony Pictures Animation e Amazon avevano infatti chiuso un accordo da 100 milioni di dollari per lanciare il film globalmente su Prime Video, saltando l’uscita in sala. Il film sarebbe dovuto uscire proprio in questi giorni, ma alla fine la Sony Pictures ha annunciato oggi uno slittamento di alcuni mesi.

Il film sarà infatti su Prime Video “in tutto il mondo” a partire dal 14 gennaio.

Ricordiamo che, non avendo una piattaforma streaming proprietaria, la Sony nel corso del 2020 e 2021 ha ceduto varie pellicole a realtà come Apple TV+, HBO Max, Hulu, Netflix e Prime Video.

La sinossi ufficiale di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

I registi sono Jennifer Kluska e Derek Drymon, che vanno a sostituire Genndy Tartakovsky, regista dei primi tre film. Tartakovsky è tornato in veste di sceneggiatore e produttore visto che per la Sony aveva accettato altri progetti come la commedia vietata ai minori intitolata Fixed e il film d’avventura Black Knight.