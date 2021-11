House of Gucci

Non avevo mai fatto dei fanghi prima, lei non riusciva a crederci, abbiamo parlato un po’ e poi siamo entrate. Quando entri sei nuda, non completamente perché hai qualcosa sotto, ma sopra sei spoglia e il punto è che io temevo di affondare.

Durante un’apparizione al “ The Late Late Show with James Corden “,ha parlato della scena più difficile di. La sequenza è quella in cui il suo personaggio e quello di Lady Gaga si godono un bagno di fango:

Hayek ha fatto notare che Gaga è entrata come “una regina egiziana” e poi è toccato a lei:

Con i miei chili in più, mi sono messa a sedere nel fango senza affondare. Provavo a spostare un po’ del fango dal mio enorme culo per avere un po’ di equilibrio. […] Poi avevo le tette che oscillavano, era una scena molto drammatica, lei cercava di restare concentrata… e io ero così mortificata.

Ha poi concluso definendo la scena “terribile, la più difficile che abbia mai fatto“.

.@salmahayek and @ladygaga bonded while filming in a mud bath. pic.twitter.com/Jdq2jroxdN — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) November 19, 2021

Il film uscirà il 24 novembre negli USA e il 15 dicembre in Italia.

