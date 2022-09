Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Con l’arrivo della quinta puntata di House of the Dragon, la nuova produzione HBO tratta sulle opere di George Martin è giunta al proverbiale giro di boa e, fra i tanti accadimenti degni di nota della puntata, i più attenti e le più attente di voi potrebbero aver notato anche quello che ha “collegato” la serie a un autentico cult della cinematografia fantasy come La storia fantastica.

LEGGI – La fantastica storia di La storia fantastica

In apparenza, a parte la generica appartenenza al medesimo genere di fiction, la cruda, violenta e politica vicenda di House of the Dragon poco ha a che vedere con un leggendario film per grandi e piccini come La storia fantastica, uscito originariamente nei cinema nel 1987 per la regia di Rob Reiner.

Eppure, proprio i momenti iniziali dell’episodio 5 di House of the Dragon, intitolato We light the way, mostra un inatteso – e per certi versi “sfortunato” – collegamento con La storia fantastica.

Si tratta della scena in cui Lady Rhea Royce (Rachel Redford) è a cavallo e, mentre transita su un sentiero fra le colline, incontra una inquietante figura incappucciata che si rivela essere suo marito Daemon Targaryen (Matt Smith).

Per Lady Rhea Royce – se avete visto la puntata sapete già cosa accade e con quali conseguenze, mentre se non avete ancora guardato l’episodio vi consigliamo di smettere di leggere – il meeting con il marito non sarà dei più piacevoli visto che viene prima disarcionata da cavallo e poi uccisa, fuori scena, proprio da Daemon Targaryen.

Il luogo in cui avviene questo incidente si trova nel Derbyshire, nella medesima location in cui, al tempo, Rob Reiner girò la scena in cui la principessa Bottondoro (Robin Wright) e Westley (Cary Elwes) rotolano sul dorso di una collina. Un tragitto che termina proprio dove Lady Rhea Royce va incontro al suo tragico destino.

La potete vedere qua sotto:

Ecco anche un tweet con delle immagini di raffronto:

Derbyshire. What a place to take a tumble. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/7gutJzcyN2 — Joanna Robinson (@jowrotethis) September 19, 2022

Vi ricordiamo che questa sera saremo in diretta sul canale Twitch di Badtaste a partire dalle ore 21:00 per parlare proprio di House of the Dragon..

Commenteremo la serie, vi sveleremo alcune curiosità sulla realizzazione, faremo un confronto con i libri e soprattutto scambieremo due parole con Fabrizio Dolce, il doppiatore che presta la sua voce a Viserys I Targaryen, interpretato da Paddy Considine.

Trovate tutte le informazioni su House of the Dragon nella nostra scheda della serie Tv.