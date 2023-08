How Do You Live?, ultimo film firmato dal maestro Hayao Miyazaki per lo Studio Ghibli, non ha ancora una data di release in occidente. Nonostante questo sarà comunque presto disponibile per l’acquisto la colonna sonroa del lungometraggio animato, firmata da Joe Hisaishi (La città incantata).

Con un tweet lo stesso Studio Ghibli ha annunciato che la colonna sonora dell’atteso progetto sarà disponibile per l’acquisto dal 9 agosto.

Al momento non è stata ancora annunciata la data d’uscita del film in Italia. Appena ne avremo notizia, vi aggiorneremo in merito.

