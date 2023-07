How Do You Live?, il nuovo film di Hayao Miyazaki prodotto dallo Studio Ghibli, arriva nei cinema giapponesi proprio oggi. Come noto, dell’attesa pellicola non è stato diffuso alcun materiale promozionale, a parte un teaser poster con l’immagine di un uccello, e la situazione è rimasta tale fino all’uscita del film nelle sale.

Si tratta di una strategia di marketing dello Studio Ghibli che ha difatti scelto di promuovere la pellicola con una precisa scelta basata sulla totale assenza di materiali promozionali.

Degli effetti parleremo una volta che saranno noti i dati di incasso al botteghino, ma intanto è curioso come i fan e alcuni artisti abbiano dato spazio alla creatività, immaginandosi lo stesso uccello apparso nel poster nelle situazioni più bizzarre.

Ecco alcuni esempi diventati virali:

I am just so curious what will this movie about🤔 #君たちはどう生きるか pic.twitter.com/m0CchiOJfR — JODY (@jodytsengart) July 13, 2023

How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

Vi ricordiamo che a partire dallo scorso 6 luglio e fino al 30 agosto, Lucky Red riporterà nei cinema cinque pellicole dello Studio Ghibli dirette dal maestro Hayao Miyazaki. Trovate tutti i dettagli in questo articolo!

