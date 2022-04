, il leggendario DJ americano, ha detto la sua in merito al processo che, in questo giorni, sta tenendo banco sulle pagine dei siti sul mondo dell’intrattenimento e non solo: parliamo, chiaramente, della lunga e complessa causa legale dicontro Amber Heard che si sta svolgendo in questi giorni in tribunale a Fairfax (Virginia).

Durante l’episodio di lunedì dell’Howard Stern Show, il DJ ha criticato l’eccesso di recitazione e il profondo narcisismo dimostrati da Johnny Depp in tribunale.

È un gigantesco narcisista. La ragione per cui ha voluto che tutto venisse ripreso e trasmesso in televisione si basa proprio sul suo narcisismo. I narcisisti pensano di poterla sempre fare franca. Credo che Johnny Depp sia un gran narcisista e penso abbia ragionato così “Facciamo andare questa cosa in TV perché io sono così persuasivo, sono così intelligente, un ragazzo splendido!”.

Quando la sua co-conduttrice Robin Quivers aggiunge che, secondo lei, Depp stia sostanzialmente recitando, Howard Stern aggiunge:

Esatto. Ti faccio vedere delle clip dal processo con Johnny Depp. Cioè se non sta recitando… è proprio in pieno eccesso di recitazione. Si scrive da solo il suo materiale mano a mano. E per me è sbagliato, non avrebbe in alcun modo dovuto mettere questa roba in televisione.

Quivers interviene spiegando che, secondo lei, sta cercando di salvare la sua carriera e Howard Stern rincara la dose:

Non ci riuscirà, ma è questo quello che fanno le personalità narcisistiche. “Farò calare le braghe all’America con questo processo”. No, non ci riuscirai. Non andrà a finire bene. Non andrà bene per te e non andrà bene per lei. Non andrà bene per nessuno perché sembrate due bambini che litigano.

Fonte: Mediaite