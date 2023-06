Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Chloe East (The Fabelmans) e sarebbe entrata a far parte del cast di Heretic, prossimo thriller targato A24. Anche Hugh Grant sarebbe in trattative per entrare nel progetto.

Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place) dirigeranno il progetto basandosi su una loro stessa sceneggiatura.

Il lungometraggio seguirà la storia di due missionari mormoni che tenteranno di convincere un uomo che si rivelerà più pericoloso di quanto sembrasse inizialmente.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate