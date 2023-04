Ospite del Late Late Show With James Corden insieme a Chris Pine per promuovere Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE), Hugh Grant ha svelato qual è il film che vorrebbe non avere mai fatto. L’attore ha citato uno dei suoi primi lavori, La bella e il bandito, film TV uscito nel 1988 dove recita accanto a Emma Samms. Ecco perché:

[È] un film per la televisione della metà degli anni ’80. Film realizzato per la televisione. Sono un bandito. Sono concepito per essere sexy. Basso budget. Brutta parrucca. Brutto cappello. Sembro Deputy Dawg. Quando sono teso, non so se capita anche a te quando reciti [rivolgendosi a James Corden, ndr.], la mia voce sale di due ottave. Così Deputy Dawg saltava fuori dagli alberi quando passava una carrozza e diceva [con una strana voce alta] “La borsa o la vita“. È povero.

Potete vedere l’intervista qui sotto:

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023. Nel cast anche Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis. Di seguito, la sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

