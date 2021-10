LEGGI ANCHE – Kevin Feige rivela la preziosa lezione imparata col casting di Hugh Jackman come Wolverine

Il 23 ottobreha compiuto 45 anni, e ovviamente il suo grande amico/nemico Hugh Jackman non poteva non fargli gli auguri in maniera speciale.

L’ex Wolverine ha utilizzato Instagram realizzando un video (poi ricaricato anche su Twitter) in cui vediamo l’attore impegnato in un servizio fotografico. I membri della crew hanno fatto gli auguri a Reynolds, ed infine arriva anche il divertente augurio di Jackman.

Potete vedere il video nel post qua sotto:

Hugh used his Instagram Stories to wish Ryan a Happy Birthday in his own special heartfelt way. 😅 #hughjackman #ryanreynolds #thefeud #hbd pic.twitter.com/EmSLM1iAQx — Jackman's Landing Fan Page (@JackmansLanding) October 23, 2021

Recentemente abbiamo visto Ryan Reynolds in Free Guy – Eroe per gioco, e prossimamente sarà nell’action comedy Red Notice targata Netflix. Ecco tutte le informazioni sul progetto:

Il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 12 novembre.

Red Notice è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

