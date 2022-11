Hugh Jackman svela il suo cinecomic preferito e l’horror che l’ha spaventato di più da bambino

Hugh Jackman, nell’immaginario collettivo, è legato a doppia mandata al mondo della Marvel considerato che ha vestito più e più volte i panni – e gli artigli – del celeberrimo mutante Wolverine. Eppure, come ha avuto modo di svelare in una chiacchierata con Variety, i suoi cinecomic del cuore sono tutti della perenne rivale della Casa delle Idee, ovvero sia la DC Comics.

Parlando con il popolare magazine Hugh Jackman ha detto:

Nel prosieguo dell’incontro, la star ha parlato anche del film che, quando era piccolo, lo ha spaventato di più:

Oh, Le notti di Salem. Non so se abbia avuto successo o meno, ma lo vidi con mio fratello che poi cominciò a farmi questo scherzo. Al tempo condividevamo una stanza e, ogni notte per almeno un mese, si nascose sotto al mio letto facendo solo qualcosa di piccolo e a malapena avvertibile. Ma avendo visto quel film ero letteralmente terrorizzato fino a che non presi coraggio e decisi di guardare sotto trovandolo lì.