Era bastata una foto in cui guardava stupito il suo smartphone, per alimentare le voci su una sua sua possibile presenza in Deadpool 3 nei panni di Wolverine. Ma Hugh Jackman sembra divertirsi a giocare con le reazioni del mondo dei social e così ha deciso di postare una nuova foto su Twitter con indosso una t-shirt di Adventure Time e la seguente didascalia “Vediamo quale rumor si scatena oggi con la mia faccia…”

Let’s see what rumor the look on my face starts today … pic.twitter.com/eWo0gNPv91 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) July 5, 2022

Nonostante il film Logan, uscito nelle sale nel 2017, abbia concluso definitivamente l’arco narrativo del suo personaggio, i fan continuano a speculare su un possibile ritorno dell’attore nei panni di Wolverine, in particolare dall’acquisizione della FOX da parte della Disney, che gli permetterebbe di interagire con i vari personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel. Ricordiamo che recentemente gli sceneggiatori di Deadpool 3, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno affrontato questo argomento nel corso di un’intervista rilasciata al Post-credit podcast, rispondendo chiaramente di non sapere nulla in merito. Rhett Reese, nello specifico, si è così espresso:

Non lo so. Non abbiamo informazioni di sorta in merito e anche se le avessimo non potremmo condividerle. Ho un suggerimento. Dovrebbe essere qualcuno di più basso questa volta. Magari Zack Galifianakis o Patton Oswalt. Onestamente impiegherei qualcuno di sconosciuto. Lo stesso Hugh Jackman era alquanto sconosciuto al tempo e ci furono svariati commenti all’insegna del “È troppo alto, non ha l’aspetto adatto, chi è questo tizio australiano?”. Se stanno pensando a quale carta giocare, per quel che mi riguarda sceglierei qualcuno che non abbiamo mai visto.

