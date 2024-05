Secondo quanto riportato da Deadline Hugh Jackman e Jodie Comer saranno i protagonisti di The Death Of Robin Hood, progetto scritto e diretto dai Michael Sarnoski, regista di Pig e di A Quiet Place: Day One.

Il film è una rivisitazione in chiave dark della storia di Robin Hood. Il lungometraggio vedrà il protagonista alle prese con il suo passato dopo una vita di crimini e omicidi, divenuto un solitario combattente che si ritrova gravemente ferito e nelle mani di una donna misteriosa che gli offre una possibilità di salvezza.

La produzione dovrebbe iniziare nel febbraio del prossimo anno.

