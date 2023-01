Hugh Jackman nega di aver mai assunto steroidi per interpretare Wolverine

Dopo aver spiegato che avrà sei mesi per prepararsi fisicamente al ruolo, Hugh Jackman ha parlato di tutto ciò che è servito per assumere la massa necessaria per interpretare Wolverine.

Durante un’ospitata al Who’s Talking To Chris Wallace, l’attore ha negato di aver mai assunto steroidi:

No, amo il mio lavoro e amo Wolverine… devo stare tanto a ciò che dico, ma mi hanno parlato degli effetti collaterali [degli steroidi] e ho pensato: “No, non mi piace“. Quindi no, ho fatto tutto in stile vecchia scuola. E ve lo dico, ho mangiato un’infinità di polli… mi dispiace per tutti i vegani e i vegetariani e per tutti i polli del mondo. Il karma mi punirà per tutto questo.

Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in Deadpool 3 (titolo provvisorio), trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

