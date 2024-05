Hugh Jackman sta per tornare nei panni di Wolverine dopo la sua ultima apparizione nel film Logan (2017). L’attore infatti reciterà al fianco dell’amico Ryan Reynolds in Deadpool & Wolverine.

Ricorda Jackman di quando si è ritirato dal ruolo dell’X-Men, ormai stanco.

Probabilmente dieci anni fa ero arrivato al punto in cui pensavo: “Non mi sto divertendo. Mi faceva male. Era difficile”. Ma ho fatto una pausa, e ho fatto molta danza. Ho fatto spettacoli teatrali. E quindi quando ci sono tornato, è stato davvero divertente.

Racconta l’attore che dopo Logan era davvero convinto che avrebbe appeso gli artigli al muro, ma poi quando Reynolds gli ha proposto il film non ha saputo dire di no. Lui stesso, dopo aver visto il primo film di Deadpool era convinto che il suo personaggio e quello dell’amico insieme sarebbero stati grandiosi. Per averne anche noi la conferma ci vorranno ancora un paio di mesi…

Deadpool & Wolverine sarà nei cinema dal 24 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: People

