si è messo a “giocare con i sentimenti” dei 30 milioni di persone che lo seguono su Instagram e non solo, visto che si tratta di una curiosità che sta, ovviamente, rimbalzando sulle testate d’intrattenimento di tutto il mondo.

La star ha postato un paio di storie collegate al ruolo di Wolverine, quello che, dal primo X-Men, l’ha lanciato nell’empireo delle più grandi star di Hollywood. La prima è una fan art di Boss Logic in cui vediamo gli artigli del celeberrimo personaggio della Casa delle Idee, la seconda è una foto, risalente al Comic-Con di San Diego del 2013, in cui lo vediamo insieme a Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios.

I due si conoscono da un sacco di tempo, anzi, una volta, è stato proprio Kevin Feige a spiegare a Vanity Fair che la sua carriera è effettivamente cominciata grazie ai capelli di Wolverine nella pellicola di Bryan Singer:

Un giorno sul set, Shuler Donner e Avi Arad, al tempo capo dei Marvel Studios, si sono ritrovati a osservare un parrucchiere letteralmente esasperato che, su richiesta pressante di Feige, spruzzava lacca e tirava sempre più in sù i capelli di Hugh Jackman per dare vita a quell’acconciatura che è poi diventata il segno più riconoscibile di Wolverine. Feige ricorda: “L’hairstylist alla fine crea questa ridicola piega e mi dichiara ‘Ecco’. Se rivedi il film oggi vedi che ha effettivamente questi capelloni esagerati. Ma d’altronde è Wolverine ed è così!”. Quell’esperienza ha poi guidato Feige nelle produzioni a venire: “Non mi è mai piaciuta l’idea secondo cui delle persone non tentano di fare una determinata cosa perché per loro è potenzialmente ridicola. Ogni cosa in un fumetto potrebbe essere ridicola. Ma questo non significa che tu non debba provare a farla sembrare una figata”.