Hugh Jackman avrà sei mesi di tempo per raggiungere la forma fisica adatta a Wolverine

In Deadpool 3, Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine, il mutante della Casa delle Idee che ha interpretato, per la prima volta, nel 2000 in X-Men di Bryan Singer.

Chiaramente, per un ruolo come questo, la star ha la necessità di raggiungere una forma fisica adeguata cosa che, a quasi 55 anni, non è semplice come due decadi – e passa – fa. Fortunatamente, ha spiegato Hugh Jackman, il tempo a disposizione e l’essere attivo a Broadway con The Music Man sono elementi che giocano a suo favore.

Ho imparato che non puoi fare le cose di fretta, ho imparato che è una cosa che richiede tempo. Avrò a disposizione circa sei mesi da quando finirò gli impegni per The Music Man a quando cominceremo a girare. E non farò altro. Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Sarà quello il mio lavoro per i miei sei mesi.

Poi aggiunge:

E sono davvero in forma in questo periodo. C’è questa cosa col fare otto spettacoli alla settimana a Broadway, ovvero che ti ritrovi decisamente in forma. Sono sano, ho già un ottimo punto di partenza. E chiedi scusa polli. Cominciate a correre perché sono alle vostre calcagna.

Considerato che le repliche di The Music Man termineranno il 15 gennaio, le riprese di Deadpool 3 dovrebbero cominciare grossomodo a luglio, considerato il lasso di tempo indicato da Hugh Jackman.

FONTE: Who’s Talking To Chris Wallace via Deadline