Hugh Jackman sulla possibilità che Taron Egerton erediti il ruolo di Wolverine: “Farebbe meglio a ingannare l’attesa”

Prima che Hugh Jackman accettasse di tornare a interpretare Wolverine in Deadpool 3, i fan si sono sbizzarriti con proposte su chi potesse ricevere il testimone dall’attore.

Tra gli attori in prima linea c’è sempre Taron Egerton, la sta di Kingsman che tra l’altro ha condiviso la scena con il volto di Logan in Eddie the Eagle – Il coraggio della follia, arrivato al cinema nel 2016.

Come dichiarato in una recente intervista con Empire Magazine, Jackman ha un consiglio per Taron Egerton:

Taron è uno degli attori di maggiore talento in circolazione, è di un eclettismo incredibile. Ma farebbe meglio a ingannare l’attesa.

