Hugh Jackman precisa un dettaglio sul titolo di Deadpool 3, la risposta di Ryan Reynolds

Hugh Jackman ha un messaggio per i suoi fan che attendono il suo ritorno nei panni di Wolverine in Deadpool 3: il film non si chiamerà Deadpool 3.

In un video messaggio incentrato sull’invito al boicottaggio della canzone “Good Afternoon” cantata da Ryan Reynolds in Spirited ai prossimi Oscar, l’attore ha menzionato il fatto che presto sarà impegnato a girare “Wolverine e Deadpool“.

È meglio non aspettarsi, quindi, che il Mercenario Chiacchierone metta in ombra il mutante con gli artigli di adamantio.

But don’t get me wrong … pic.twitter.com/8ymOYUOq9m — Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 4, 2023

La cosa non è sfuggita all’interprete di Deadpool che ha risposto:

E poi “Wolverine e Deadpool”, amico?

Also “Wolverine and Deadpool”, bub? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 4, 2023

Trovate tutte le informazioni su ̶D̶e̶a̶d̶p̶o̶o̶l̶ ̶3̶ Deadpool e Wolverine nella nostra scheda.

