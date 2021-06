, più noto col suo nome da ring di Hulk Hogan, torna a commentare la forma fisica di Chris Hemsworth. Già perché un paio di giorni fa, per annunciare la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder , i Marvel Studios, Taika Waititi e lo stesso interprete del Dio del Tuono, hanno impiegato uno scatto in bianco e nero in cui potevamo ammirare il regista della pellicola con la tuta da motion capture (nel film tornerà a interpretare Korg) e l’attore australiano. Che, dal canto suo, proponeva dei vestiti molto terrestri e una discreta ipertrofia muscolare.

Hulk Hogan ha ripostato su facebook la parte di foto con Chris Hemsworth spiegando che, a giudicare dal suo braccio, pare pronto a scontrarsi e a battere André the Giant:

Da tempo Chris Hemsworth è collegato proprio alla parte di Hulk Hogan in un biopic che sarà diretto per Netflix da Todd Phillips. Il biopic non affronterà l’intera storia della vita di Terry Gene Bollea, ma si concentrerà sulla sua ascesa al successo e risulterà come una cronaca delle origini della Hulkamania.

Quanto al riferimento ad André René Roussimoff AKA André the Giant ricordiamo che quella fra Hulk Hogan e l’enorme wrestler francese (2m e 24cm di altezza per un peso medio di 236 chili) scomparso a soli 46 anni il 27 maggio del 1993 è stata una delle faide più famose, celebri e apprezzate dal pubblico della World Wrestling Federation, la ex WWF ora nota come WWE. Lo scontro fra i due avvenuto nel match per il titolo di Wrestlemania III è ormai leggenda, così come il body slam con cui Hogan ha atterrato il rivale:

Ovviamente, fuori dal ring, i due erano grandi amici. In questa pagina trovate una foto del matrimonio di Hulk Hogan con la sua ex-moglie Linda, in cui i novelli sposi sono immortalati insieme ad André the Giant e all’ex wrestler giapponese Antonio Inoki.

