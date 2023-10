Nel febbraio del 2019 veniva resa nota la notizia che Chris Hemsworth avrebbe interpretato Terrence Gene Bollea, meglio noto come Hulk Hogan, in un biopic diretto da un Todd Phillips allora ancora ignaro dell’incredibile successo che, di lì a qualche mese, avrebbe ottenuto con Joker.

Negli anni di pandemia, la star, e anche Hulk Hogan, hanno toccato qualche volta la questione più che altro in relazione ai vari allenamenti di Chris Hemsworth per Thor 4. Il leggendario wrestler arrivò anche a dire che Hemsworth era “pronto a battere André the Giant”.

Nell’estate del 2022, l’interprete del Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe ammetteva però che il film era “ancora lontano”.

Ora è lo stesso Hulk Hogan a parlare dello stato dei lavori del film spiegando che, a quanto pare, Netflix ha “perso il treno”.

Si è creata una situazione in cui, dal punto di vista commerciale, Netflix perso il treno. Avevo una scelta da prendere in quel momento, dovevo cambiare rotta. I diritti sulla mia vita e varie cose collegate sono altrove ora e ci sono molte robe che si stanno preparando a succedere. Mi auguro che Todd Phillips e Chris Hemsworth vorranno ancora partecipare al film, c’è ancora un’enorme opportunità lì.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: ComicBook via ScreenRant

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate