Hulk: Josh Lucas torna a parlare del film di Ang Lee e dei limiti dell’epoca

Durante una chiacchierata con The Playlist, Josh Lucas è tornato a parlare dell’Hulk di Ang Lee arrivato nel 2003 riflettendo sui suoi esiti.

Ecco le parole dell’interprete di Glenn Talbot:

Credo che la tecnologia si sia evoluta, e Ang Lee è uno dei registi che ha spinto affinché la tecnologia progredisse. So che stava spingendo affinché chi si occupava della CGI di Hulk realizzasse qualcosa che, tecnicamente, all’epoca forse non era possibile. Perciò credo che sia stato molto frustrato per non aver ottenuto quello che aveva in mente.