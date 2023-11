Dopo le prime reazioni social, è caduto ieri l’embargo delle recensioni di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, atteso prequel della saga basato sul romanzo omonimo di Suzanne Collins.

Il film di Francis Lawrence è stato accolto abbastanza positivamente dalla critica: su RottenTomatoes figurano al momento 44 recensioni, il 66% delle quali positive, con un voto medio di 6.6/10. Metacritic ha un voto di 53/100.

Vi riportiamo alcuni estratti delle recensioni più significative:

USA Today – Immaginate se La Minaccia Fantasma fosse stato migliore di ogni episodio della trilogia originale di “Star Wars” di George Lucas. Pazzesco da pensare, vero? Ma è più o meno la situazione con “Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente”, un’affascinante fusione di epica d’azione distopica e dramma musicale che supera i film precedenti con Jennifer Lawrence.

Screen International – Questo film d’azione e romanticismo genera i brividi necessari offrendo nuovi personaggi e svolte narrative, creando un ritratto di malvagità in erba eseguito in modo riflessivo.

The Guardian – Questo film si lega infine in vari nodi per prefigurare il mondo successivo di Katniss, ma il momento di porre fine ai Giochi è arrivato molto tempo fa.

The Hollywood Reporter – I concorrenti mancano semplicemente di spessore. E la gestione ordinaria di Lawrence del dramma più incentrato sui personaggi offre, nella migliore delle ipotesi, un momento di slancio incerto.

Indiewire – Significativamente più intimo e concreto rispetto ai precedenti film di “Hunger Games” (nonostante sia più lungo di tutti loro e responsabile della creazione di tutta la loro mitologia), “La Ballata dell’Usignolo e del Serpente” è il raro prequel che riesce a stare in piedi da solo e a sentirsi più grande delle altre storie che è destinato a sostenere.

Variety – Tutti sappiamo dove condurrà questo film — Snow è destinato a diventare il “presidente” autoritario di Panem — ma c’è ancora ampio spazio per sorprese e dibattiti, anche tra i lettori del prequel di Collins.

IGN – Gli attori Tom Blyth e Rachel Zegler sono brillanti aggiunte alla saga con interpretazioni altrettanto magnetiche dei loro personaggi molto diversi, ma non hanno avuto abbastanza tempo per svilupparli completamente.

The Wrap – “La Ballata dell’Usignolo e del Serpente”, a differenza dei predecessori stellari della serie, appare curiosamente privo di vere intuizioni sulle sfumature opposte dell’anima umana.

Empire Online – Ha qualche risata e alcuni outfit stilosi, ma purtroppo è un prequel superficiale, che non riesce a insufflare nuova vita nella saga di Hunger Games.

