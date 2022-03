Nel 202 usciva nei cinema, la pellicola diche dava inizio al franchise cinematografico con Jennifer Lawrence basato sui romanzi di Suzanne Collins. Come noto, Gary Ross, nonostante il notevole successo ottenuto dalla pellicola, non è poi tornato dietro alla macchina da presa degli altri episodi che sono invece stati diretti da Francis Lawrence, già regista di Io sono leggenda con Will Smith.

In un articolo retrospettivo dell’Hollywood Reporter basato proprio sul decennale di Hunger Games, Gary Ross ha potuto spiegare perché abbia deciso di non proseguire la sua avventura con le altre pellicola:

Penso che la gente non realizzi che io avevo due lavori. Avevo sia scritto che diretto il film e puoi fare una di queste cose prima di fare l’altra. In tutta onesta non c’era modo di rifare bene una cosa del genere nei tre mesi e mezzo di distanza fra i vari film e così mi sono dedicato ad altro. Ho fatto Free state of Jones che non è stato visto da tanti film, ma rimane uno dei miei lavori preferiti, quindi va tutto bene.

In totale, i quattro film di Hunger Games hanno avuto un budget di 495 milioni di dollari e hanno generato un box office cumulativo di ben 2.970 milioni di dollari.

