Il casting di Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente prosegue: in vista dell’inizio delle riprese dell’atteso prequel della saga, Hunter Schafer è stata ingaggiata per la parte di Tigris Snow, cugina e sodale del protagonista Coriolanus Snow (interpretato da Tom Blyth), che in futuro diventerà il dispotico leader del mondo in cui è ambientato Hunger Games.

Classe 1999, Schafer è nota per interpretare la teenager transgender Jules Vaughn in Euphoria, serie che le ha dato un enorme successo. A breve lavorerà a Cuckoo, suo primo lungometraggio, ma il prequel di Hunger Games è il primo blockbuster a cui partecipa.

Nel cast di Ballata dell’usignolo e del serpente vi saranno anche Rachel Zegler, Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples, Hiroki Berrecloth, Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing e Aamer Husain. Alcuni di loro saranno tributi, altri mentori.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023.

