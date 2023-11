Nonostante Jennifer Lawrence, in un’intervista di giugno, si fosse detta assolutamente pronta a tornare in qualche modo nei panni di Katniss Everdeen, l’eroina della prima trilogia di Hunger Games, i produttori dei film non sembrano dello stesso avviso.

Impegnati a promuovere il prequel La ballata dell’usignolo e del serpente, Nina Jacobson e Francis Lawrence hanno spiegato che se mai Katniss dovesse tornare sarebbe perché la scrittrice Suzanne Collins ha altro da dire su di lei.

Spiega Nina Jacobson:

Se Suzanne ha altro da dire ci scriverà un libro. Onestamente, per quanto ami Katniss, penso che la sua storia sia completa. Ma se questo dovesse cambiare e Suzanne avesse qualcosa di nuovo da dire che coinvolge Katniss ne sarei entusiasta.

Francis Lawrence (anche regista dei film) è dello stesso parere:

Quello che ho sempre amato è che Suzanne di solito scrive queste cose perché ha un’idea tematica che vuole esplorare. Quindi penso che se per qualche ragione dovesse avere un’idea tematica che dia un senso al ritorno di Katniss, ci starei e sono sicuro che anche Jen ci starebbe.

Al momento quindi non si prospetta alcuni ritorno di Katniss sulla scena, ma mai dire mai. Nel frattempo potete vedere Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente al cinema dal 15 novembre!

