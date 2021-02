In occasione del Global Movie Day il profilo Twitter ufficiale del franchise diha deciso di diffondere in rete delle inedite foto scattate sui set dei vari film della saga.

Le quattro foto in questione mostrano i set del primo film, di La ragazza di fuoco e di Il canto della rivolta – parte 2.

Potete vedere tutte le foto qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del primo film del franchise di Hunger Games:

In un futuro non meglio specificato, quello che era un tempo il Nord America è risorto in uno stato chiamato Panem, il cui governo tiene in scacco i suoi abitanti attraverso rigide regole. Come promemoria della punizione inferta alla popolazione per la ribellione di settanta anni prima, ogni anno viene organizzato tra i 12 Distretti che compongono lo stato, un crudele reality show, noto con il nome di Hunger Games. Ad ogni famiglia viene imposto il ‘sacrificio’ di un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni, che dovrà partecipare ad un gioco al massacro. Addestrati al combattimento e alla sopravvivenza, i concorrenti si sfideranno fino a che non emergerà un unico vincitore, il sopravvissuto.