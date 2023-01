Hunger Games: Rachel Zegler aveva rifiutato inizialmente il ruolo nel prequel

Rachel Zegler ha ammesso di aver inizialmente rifiutato il ruolo in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga di Hunger Games.

Come raccontato a Josh Horowitz di Happy Sad Confused, all’inizio l’incertezza era tanta:

È una storia così imbarazzante per me. Mi hanno offerto la parte a gennaio dell’anno scorso, volevo così tanto quella parte. Non avevo fatto un provino, avevo soltanto ricevuto una telefonata dal mio agente che mi ha detto: “Francis Lawrence vuole darti questo film“. L’ho incontrato al Soho Hotel di Londra e abbiamo parlato per tre ore. Poi mi hanno detto che avrebbero girato in Germania e in Polonia, io ero appena arrivata a Londra e volevo sparire, perché ero così lontana da casa per la prima volta in assoluto. Tutti i miei affetti erano distanti, perciò ho rifiutato.

Me ne sono pentita non appena l’ho fatto. Poi un altro progetto per cui ero in lizza è slittato al 2023, e mi sono rimessa in gioco, ottenendo subito la parte. Mi dispiace tanto per le altre attrici, perché non appena ho detto che volevo rimettermi in gara per il ruolo, me l’hanno dato.