Hunger Games: Sam Claflin ricorda la sua insicurezza nell’interpretare Finnick

In un’intervista con Variety, Sam Claflin ha ricordato la sua esperienza con la saga di Hunger Games, dove interpreta Finnick Odair. L’attore, che appare dal secondo capitolo, La ragazza di fuoco, racconta come si sentisse insicuro all’epoca delle riprese nell’interpretare un personaggio molto carismatico. Ecco le sue parole:

Mi sento un po’ più sicuro di me e a mio agio con me stesso. Soprattutto con una parte come quella di Finnick, che emana carisma. All’epoca mi stavo c*gando addosso: era la prima scena in topless che facevo. Oh, mio Dio. Inoltre, non avevo un insegnante di dizione in Hunger Games, e ne avevo un f*ttuto bisogno. Mi guardo indietro e mi dico: “Dio, è terribile“.

Vi ricordiamo che potrete ritrovare Claflin come co-protagonista della serie Daisy Jones & The Six, in arrivo su Prime Video il 3 marzo (qui trovate il trailer).

La saga di Hunger Games tornerà invece al cinema il prossimo novembre, con il prequel intitolato La ballata dell’usignolo e del serpente. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Variety