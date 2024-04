Ad aprile 2023 Netflix ha rimosso dal suo catalogo Hush – Il terrore del silenzio, il film di Mike Flanagan con protagonista Kate Siegel.

Da allora sul film non abbiamo più avuto notizie, così il regista ha voluto rassicurare i fan con delle novità all’orizzonte. “Abbiamo trovato una nuova casa per il film” ha scritto il regista nei commenti del suo profilo Letterboxd. “Annunceremo altro presto, ma ti garantisco che sarai molto felice per come sono andate le cose“.

Hush – La trama

Madison Young è una giovane scrittrice indipendente che abita da sola in una bellissima villa. È una notte come tante altre e sta scrivendo il suo secondo romanzo. Proprio in quella nottata tranquilla, un uomo armato e mascherato ha intenzione di assediarla nella casa. Il problema più grande è la disabilità di Madison: la scrittrice è difatti sordomuta. La domanda che sorge spontanea è la seguente: come farà a cavarsela?

