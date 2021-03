Le notizie per il mondo del cinema continuano a farsi incoraggianti. A partire da lunedì prossimo, la contea di Los Angeles tornerà al livello di emergenza “arancione”, di gravità inferiore rispetto al rosso, visto che lo stato della California ha raggiunto il traguardo di un indice di contagio inferiore al 5%. Dalla settimana prossima, pertanto, i cinema potranno aumentare la, mantenendo le attuali regole sul distanziamento sociale e sulla prenotazione del posto.

Come vi abbiamo già spiegato, si tratta di una svolta per l’industria cinematografica americana: Los Angeles e New York sono fondamentali per gli incassi, e ora che la capacità delle sale è stata ampliata al 50% gli Studios si sentiranno sempre più tranquilli a programmare l’uscita dei blockbuster. Il mercato di Los Angeles, nel 2019, ha rappresentato circa il 9% dell’intero box-office, mentre l’area di New York il 7.4%.

I biglietti staccati per Godzilla Vs. Kong, da oggi nei cinema americani e su HBO Max, potrebbero rappresentare un ottimo segnale per le major pronte a tornare in sala a partire da fine maggio. Tra queste, la Paramount con A Quiet Place 2 e la Disney con Crudelia, entrambi fissati al 28 maggio.

Fonte: Variety