Ieri i Marvel Studios hanno voluto festeggiare San Valentino pubblicando un’inattesa Valentina dedicata ai Fantastici 4, il cinecomic che sarà diretto da Matt Shakman. Lo studio di Kevin Feige and co. ha diffuso online un poster in stile vintage che, oltre a suggerire l’ambientazione anni ’60 della pellicola, era accompagnato dalla data di uscita al cinema del lungometraggio, previsto per il prossimo 25 luglio del 2025, in aggiunta alla conferma del cast principale che sarà così composto: Pedro Pascal (Reed Richards aka Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm aka la Donna invisibile), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm aka La Cosa) e Joseph Quinn (Johnny Storm aka la Torcia Umana).

L’annuncio è stato celebrato, via social, anche dai membri del cast che hanno colto l’occasione per unirsi ai Marvel Studios nel fare a tutti noi gli auguri di Buon San valentino:

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate