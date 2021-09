Non è mai troppo tardi per scoprire easter egg e citazioni presenti in film “vecchi” come

Un utente su Twitter ha aperto gli occhi a molte persone su un riferimento presente nel film agli X-Men. Come potete vedere, infatti, in copertina con Susan Storm ci sono anche James Marsden Rebecca Romijn, gli interpreti di Ciclope e Mystica nei film di X-Men.

La sinossi di I Fantastici 4, film arrivato al cinema nel 2005:

Lo scienziato Reed Richards intraprende un viaggio sperimentale nello spazio a bordo di un razzo insieme ad altri tre compagni: la sua ex fidanzata Sue Storm, il fratello di lei Johnny e il pilota Benjamin Grimm. Durante la navigazione, però, i futuri fantastici quattro vengono investiti in pieno dai raggi cosmici che operano in loro delle straordinarie trasformazioni: le cellule del corpo di Reed (Mr. Fantastic) diventano di una sostanza simile alla gomma, resistentissima, che gli permette di assumere qualsiasi forma. Benjamin Grimm (la Cosa) si trasforma in un essere mostruoso composto da tante pietre e dotato di una forza pari a quella di mille uomini. Il corpo di Johnny Storm (la Torcia Umana) diventa incandescente e inizia a prendere fuoco. Da questo momento, essendo più leggero dell’aria ha la facoltà di volare e può anche lanciare raggi infuocati e palle di fuoco. Susan (la Donna Invisibile) invece, inizia a scomparire e a ricomparire a seconda della sua volontà e assimila anche il potere di creare un campo di difesa indistruttibile, utile a difendere il quartetto in caso di estremo pericolo. Contro di loro si scatena l’ira del Dott. Destino, un ex compagno di studi di Reed Richards che in seguito ad un esperimento sbagliato – cercava di usare una macchina inventata da Reed per poter comunicare con l’oltretomba – è rimasto sfigurato in viso ed è costretto a indossare perennemente una maschera di ferro. Poiché ritiene Reed Richards responsabile dell’origine dei suoi mali, inizia una battaglia personale contro i fantastici quattro e contro il mondo intero…