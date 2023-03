Durante un’intervista per Happy, Sad, Confused, Jodie Comer ha commentato le voci sul nuovo film su I Fantastici 4 a cui lavoreranno presto i Marvel Studios.

L’attrice ha spiegato che non era al corrente delle voci che la vedrebbero nei panni di Susan Storm e ha poi aggiunto: “No, ragazzi, non so nulla. So già che le persone diranno: ‘Ma certo..’, non hai alcun modo per vincere“.

Ha poi sottolineato che non è certa di volersi legare a un ruolo per tanto tempo:

Mai dire mai, ma ora come ora, no. Come ho detto prima, quando finisco un progetto mi piace provare qualcosa di diverso. Perciò non lo so, forse.

Cosa ne dite e quanto attendete il nuovo I Fantastici 4? La data d’uscita è fissata al 14 febbraio 2025. Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qui di seguito.

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

