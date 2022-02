Nel corso di una chiacchierata con Forbes è tornato a parlare del suo ruolo in Fantastic 4 – I Fantastici Quattro

L’interprete del Dottor Destino si è detto dispiaciuto per come siano andate le cose:

A Hollywood non si parla mai male degli altri, e non intendo farlo, sto solo dicendo che si sarebbe potuto fare molto di più e rendere le cose migliori.

In tutta onestà, non credo che il problema sia stato il tempismo, ma la verità è che siamo stati vittime di una organizzazione e una dirigenza tutta sbagliata. Le persone al comando non erano quelle che vivevano il set ogni giorno, perciò sono capitate cose spiacevoli.

Ha poi aggiunto:

All’epoca i Marvel Studios erano già i predatori alfa, erano quelli da battere, quelli con cui collaborare. Non capisco perché nessuno si sia sforzato abbastanza, ma so che [i Marvel Studios] non mi richiameranno, perciò per come la vedo ai piani alti si sarebbero potuti impegnare di più.

Spero davvero che qualcuno riesca a crearne una versione grandiosa, perché amo il personaggio di Destino, è meraviglioso. Spero gli rendano giusta.