In occasione del Disney+ Day è stato annunciato il debutto del formatoper i film dei Marvel Studios disponibili sulla piattaforma, incluso il recentissimo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli , che è stato aggiunto proprio venerdì.

Tra i vari registi Marvel, c’è chi ha espresso scetticismo per la decisione. Scott Derrickson, in particolare, ha sottolineato su Twitter di non aver mai pensato il suo Doctor Strange come un film da vedere in quel formato in home video:

A quanto pare Disney+ ha deciso di proporre alcuni film Marvel (incluso Doctor Strange) nel formato 1.9 IMAX anziché in formato 2.39. Posso parlare solo per me stesso, ma non ho mai pensato al mio film in quel formato per la visione home video. […] Ho selezionato alcune scene specifiche per essere mostrate in formato 1.9 IMAX, e le ho pensate sia per i formati 1.9 e il 2.39. È questo che sta utilizzando Disney+, che passa da un formato all’altro durante il film. Ma non avevo mai pensato quel formato 1.9 per lo streaming.

Derrickson ha però poi precisato:

È importante sottolineare che Disney+ fornisce questa versione come un’opzione, e mi hanno detto che quest’opzione c’era anche per il Blue-Ray. Questo rende il tutto meno problematico, ma vorrei ribadire che non ho mai pensato al formato 1.9 per la visione sul televisore. IMAX ti avvolge, ti mette dentro all’inquadratura ovunque tu sia seduto nel salone. È un’esperienza viscerale massima. Al cinema, sedetevi vicino allo schermo e vi sentirete completamente “dentro” al film, oppure più indietro per apprezzare meglio la composizione. Ma a casa, inevitabilmente si osserva comunque la scena “incorniciata”. E non è quello che intendo quando penso a una scena in formato IMAX.

Successivamente, il regista ha visto il film sul suo televisore e ha aggiunto:

Oggi ho visto la versione in formato 1.9 IMAX di Doctor Strange su Disney+, e devo dire che mi piace come si vede. Il passaggio da 2.40 a 1.9 si nota decisamente di più sul mio tv 55 pollici che in un cinema IMAX, ma funziona comunque. Personalmente preferisco ancora le composizioni del formato 2.40 per quelle grandi sequenze sul mio televisore, ma mi rendo conto che molti spettatori potrebbero preferire l’immagine più ampliata sopra e sotto. Insomma, approvo entrambe le versioni.

Derrickson ha precisato poi di non aver detto che disapprovava la scelta, ma di aver espresso semplicemente un parere, ed è entrato nel dettaglio:

Mentre decidevo in che formato girare Doctor Strange ho preso in considerazione il formato 1:85, Guillermo del Toro afferma spesso che sia un formato superiore a tutti gli altri. Ora, avevo visto dei cinema che erano passati dal formato 2:40 al 1:85 ampliando la parte superiore e inferiore, ovvero il formato 1:85 aveva uno schermo più grande. E avevo visto altri cinema che restringevano i lati destro e sinistro… Volevo veramente capire se la maggior parte dei cinema americani ampliava l’immagine o la restringeva, abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto che al maggior parte dei cinema americani con l’immagine più ampia sullo schermo lo fa per il formato 1:85. Questo nel 2015, ovviamente. Ma poi ho deciso per il formato 2:40 semplicemente perché lo preferisco!

Guardiani della Galassia: Anche James Gunn ha voluto fare alcune precisazioni per i suoi fan riguardo il formato dei due film di

In molti film che passano da un formato all’altro, come i due Guardiani della Galassia, non si pianifica in anticipo i punti in cui fare questi passaggi. Viene girato sempre tutto in una specie di formato 2.35 e poi quando si decide di usare il formato 1.9 si taglia l’immagine. Io invece ho scelto prima quali sequenze sarebbero state in quale formato, e ho girato così di conseguenza. Non è un modo più costoso. Per chi vede il passaggio da un formato all’altro, sappiate che non viene tagliato realmente nulla, perché avevo già stabilito ogni parte del film in quel determinato formato. Ma se guardate l’intero film nel formato 2:35, sappiate che in alcune scene vedrete un po’ meno immagine di quella che avevo pensato. Detto questo, se vedete il film nel formato originale vedrete che in alcune scene ho fatto “fuoriuscire” l’immagine dall’inquadratura 2:35. Questo funzionava meglio, ovviamente, nella versione 3D. Non so se nella versione IMAX su Disney+ c’è questa cosa. […] Inoltre, i film di Guardiani della Galassia che cambiano formato erano stati concepiti per il 3D, non per il 2D come vengono presentati ore. In 3D ha un impatto molto superiore.

Cosa ne pensate? Trovate maggiori informazioni su IMAX Enhanced in questo articolo.