I Flintstones è una commedia uscita nel 1994, diretta da Brian Levant, basata sulla serie animata omonima degli anni ’60 con protagonisti John Goodman nei panni di Fred, Rick Moranis (Barney), Elizabeth Perkins (Wilma) e Rosie O’Donnell (Betty).

Il film ebbe successo, ma una delle star andò da Steven Spielberg, che era uno dei produttori, pregandolo di non farlo tornare per il sequel. Racconta infatti Levant a Total Film (via Screen Rant) che Goodman aveva odiato girare quella pellicola e non voleva farne altre.

Volevano fare con I Flintstones la stessa cosa che avevano fatto con Ritorno al Futuro e girare [due sequel] contemporaneamente. [Goodman] ha preso un appuntamento con Spielberg e ha detto: “Per favore, non farmi fare un altro di questi film”.

Sembra infatti che l’attore non volesse recitare ne I Flintstones perché voleva evitare di essere associato, per tutta la sua carriera, a un personaggio che non apprezzava. Si è sentito però “obbligato” ad accettare quando Spielberg ha dichiarato la sua intenzione di farlo partecipare a una lettura del copione del suo film Always. Questo ha portato ad accesi litigi tra i due.

Ne I Flintstones in Viva Rock Vegas, il prequel uscito nel 2000, i ruoli di Fred e Barney sono stati interpretati da Mark Addy e Stephen Baldwin.

