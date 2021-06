Ildi cui stiamo parlando non è, ovviamente, il Wilson Grant Fisk della Marvel interpretato da Vincent D’Onofrio nel Daredevil targato Netflix, bensì la pellicola con cui i fratelli Peter e Bobby Farrelly hanno esordito sul grande schermo prima di diventare delle vere e proprie celebrità dell commedia di fine anni novanta con Tutti pazzi per Mary e Io, me & Irene.

È Collider a pubblicare in esclusiva la notizia che Peter e Bobby Farrelly stanno attivamente lavorando allo sviluppo del sequel di Kingpin presso la Village Roadshow Pictures. Mancano ancora script e cast, ma, in ogni caso, sembra proprio che la pellicola si farà. Chiaramente vi aggiorneremo in corso d’opera mano a mano che verranno divulgati gli eventuali aggiornamenti.

Come ci ricorda Wikipedia in merito alla trama di Kingpin:

Il protagonista è un giocatore di bowling di nome Roy Munson, che diventa campione dello Stato dell’Iowa nel 1979. Subito dopo aver ottenuto questo titolo perde una mano interrompendo così la propria carriera, e si dedica (con una protesi di gomma) a vendere articoli da bowling. Successivamente incontra Ishmael, un giovane amish con un talento innato per il bowling, e cerca di convincerlo a seguirlo nel circuito professionistico e ad usare il proprio talento per rendere entrambi ricchi.

Il cast della pellicola, datata 1996, era composto da Bill Murray, Woody Harrelson, Randy Quaid e Lin Shaye. Costato circa 25 milioni di dollari, ne ottenne grossomodo 32.2 al botteghino statunitense.

Cosa ne pensate ditecelo nei commenti.