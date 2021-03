In una recente intervista con GQ parlare di, i fratelli Russo sono tornati a riflettere sulla decisione di affidare ail ruolo diai tempi di Captain America: Civil War

Come raccontato da Joe: “Si trattava di un’esperienza unica perché stavamo lavorando con la Sony. Non riesco a immaginare a un altro periodo nella storia del cinema in cui due studi hanno dovuto condividere una proprietà di tanto valore come Spider-Man”.

Ha poi precisato che lui e suo fratello sono molto “rigidi” nelle loro posizioni e che raramente sono disposti a cambiare idea quando si parla di attori. Hanno poi ringraziato la direttrice dei casting Sarah Finn che fu la prima a mettere gli occhi su Holland: “È lui il prescelto. Lo adorerete” disse loro.

Quando fu il momento di assistere al provino di Holland, fu amore a prima vista per i Russo:

Ne parlammo con Feige alla Marvel, lui era emozionato, poi andammo dalla Sony e…ci dissero: “Parliamone un secondo“. Ci stavano opponendo resistenza, era evidente. Così richiamammo Holland per un altro provino e cercammo senza sosta di ficcarlo nella gola dello studio che aveva i diritti di Spider-Man. Fu una lotta, la Sony continuava a indugiare.

Come raccontato dai registi, lo studio era molto nervoso all’idea di cedere un personaggio che potesse costargli centinaia di milioni di dollari, se non miliardi:

Era il primo Spider-Man affidato a un vero adolescente. Per noi era una cosa fondamentale, ma per loro c’era molto nervosismo all’idea di scegliere un ragazzino.

Toccò poi a un provino con Robert Downey Jr., che ha confermato: