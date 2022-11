I Goonies: la storica casa della famiglia Walsh è in vendita

La casa della famiglia Walsh ne I Goonies, la leggendaria pellicola di Richard Donner prodotta dalla Amblin di Steven Spielberg e dalla Warner, è uno degli edifici più iconici del cinema degli ultimi 40 anni.

Proprio per questa ragione, la città di Astoria e Cannon Beach in Oregon sono delle località meta di veri e propri pellegrinaggi da parte dei fan dei Goonies. L’ultima volta che abbiamo parlato della casa in questione correva l’anno 2015. La proprietaria aveva deciso di “blindarla” impedendo l’accesso ai fan e ai curiosi in quanto esasperata dalla maleducazione dimostrata da una fetta di visitatori (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Sandi Preston, questo il nome della proprietaria, si era sempre dimostrata accogliente con i fan della pellicola permettendo anche dei tour dentro la casa, ma quando, nel 2015, l’edificio era arrivato ad attirare 1500 visitatori al giorno – con la complicità del trentennale della pellicola – il punto di rottura era stato raggiunto.

Ebbene, la casa vittoriana del 1896 che ha fatto da sfondo all’indimenticabile truffle shuffle di Chunk è ora in vendita a un presso di 1.7 milioni di dollari e stando a quanto dichiarato dall’agente immobiliare interpellato dall’Hollywood Reporter, ci sarebbero svariate persone interessate tanto all’acquisto quanto al renderla di nuovo più accessibile alle persone.

